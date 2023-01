Rapina con pistola nel supermercato. Panico tra i clienti

Paura in una supermercato di Torre Annunziata. Verso l'ora di chiusura, intorno alle 20 tre persone circospette hanno fatto in loro ingresso nell'esercizio di via Vittorio Veneto. Aveva il volto coperto e una di loro ha estratto una pistola, minacciando di sparare. Panico tra personale e clienti, mentre i tre criminali si sono avvicinati alla cassa e si sono fatti consegnare tutti i soldi presenti, prima di dileguarsi. Non sono stati esplosi colpi, non sono state ferite persone. Qualche danno al supermercato è stato fatto ma ancora non quantificabile. Sulla rapina indagano i carabinieri che sono giunti sul posto poco dopo la fuga dei malviventi.