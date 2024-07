Rapina in diretta davanti all'università: punta la pistola e fugge - VIDEO

A Napoli ancora una volta gli automobilisti sono vittime dei rapinatori. A Via Cintia, di fronte l’ingresso del Complesso Monte Sant’Angelo dell’Università Federico II, un soggetto con il volto occultato dal casco integrale, ha assaltato armato di pistola un’automobile ed il suo conducente per poi darsi alla fuga in scooter dopo aver portato a termine il colpo.

Momenti di terrore durante i quali tutti i presenti sono scappati via, tranne una studentessa che ha documentato la rapina su gridalo.net. Le immagini, diffuse anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli. sono subito diventate virali.