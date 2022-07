Assalto armato in una nota agenzia di scommesse: le immagini della rapina

Rapina a mano armata in un’agenzia scommesse a Portici. Nella giornata del 28 luglio, verso le 13.45, è avvenuta una rapina a mano armata in un’agenzia di scommesse di Portici. A denunciare l‘accaduto è un cittadino che ha diffuso le immagini del circuito chiuso. Una ragazza addetta agli sportelli sta lavorando alla sua postazione quando qualcosa all’esterno attira la sua attenzione.

La donna esce fuori e dopo poco ritorna accompagnata da un uomo con il volto travisato da un berretto e da una mascherina chirurgica che la tiene sotto la minaccia di una pistola. Quando finalmente la rapina è compiuta e il malvivente è andato via, la donna riesce ad avvertire qualcuno al cellulare.

“La realtà sta superando l’immaginazione, anche quella dei film più cruenti e violenti. Cittadini, lavoratori e imprenditori sono allo stremo delle forze, sono disperati e terrorizzati. Questi criminali sono violenti e pericolosi, non hanno scrupoli e non esitano a sparare. Bisogna allora intervenire e in maniera decisa. Questore, Prefetto e Ministro dell’Interno mettano in atto un nuovo piano sicurezza al più presto.”, ha detto il consigliere regionale Borrelli.