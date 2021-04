Rapina in pieno centro: ladro inseguito e arrestato

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Garibaldi hanno notato una persona che chiedeva aiuto e un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga. I poliziotti, con il supporto di una pattuglia del Commissariato Decumani, dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e bloccato in via Silvio Spaventa accertando che aveva sottratto il telefono cellulare della persona con cui si trovava poco prima. Un 26enne di Pollena Trocchia destinatario della misura dell’avviso orale, è stato arrestato per rapina aggravata, mentre il telefono è stato riconsegnato al proprietario.