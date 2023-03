Armato di coltello rapina una donna in piazza: arrestato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Decumani sono intervenuti in piazza Bovio per la segnalazione di una rapina. Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo , dopo averla afferrata per il giubbotto minacciandola di avere un coltello, le aveva sottratto il marsupio per poi darsi alla fuga a piedi.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato in piazzetta Teodoro Monticelli l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma, con il supporto delle volanti dei Commissariati Montecalvario e Vicaria, è stato bloccato; inoltre, lo stesso è stato trovato in possesso di un coltello e degli oggetti contenuti nel marsupio rapinato poco prima. Un 36enne della Guinea con precedenti di polizia è stato arrestato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.