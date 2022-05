Un 22enne è stato ferito durante un tentativo di rapina avvenuto piazza Bellini il primo maggio. Il giovane, incensurato, è stato minacciato e poi ferito al polso da un oggetto tagliente da un coetaneo.

E' stato trasportato all' ospedale dei Pellegrini dopo l'arrivo dell'ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi. Indagini per risalire all'identità dell'aggressore.