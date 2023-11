Rapina orologio da 50mila euro, napoletano condannato a due anni e due mesi

Due anni e due mesi di reclusione: questa la condanna inflitta a G.G. per la rapina pluriaggravata di un Patek Philippe Nautilus con cassa e cinturino in oro del valore di 50mila euro, emessa dal GUP del Tribunale di Ravenna, che accogliendo le argomentazioni difensive dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha escluso la contestata recidiva e ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

L'uomo era stato denunciato per aver sottratto ad un turista un orologio costosissimo. Era l’agosto del 2020 quando a Milano Marittima un uomo venne rapinato da due uomini che gli sfilarono l'orologio che portava al polso: un Patek Philippe Nautilus con cassa e cinturino in oro del valore di 50mila euro. Uno dei due rapinatori, un 42enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato grazie alle indagini della Procura della Repubblica, che si è avvalsa dell’apporto dei Ris per individuare il profilo genetico del rapinatore al fine di risalire alla sua identità.

Precedenti

Il rapinatore è sottoposto ad altri processi penali per gli stessi fatti a Firenze, Pesaro e Ancona ed è tristemente famoso per aver rapinato gli orologi alla giornalista di Canale 5 Cesara Buonamici e al marito Joshua Kalman.