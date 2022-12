Portavalori assaltato da alcuni malviventi: paura all'esterno del centro commerciale

Paura verso le ore 13 ad Afragola dove i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nei pressi dell’Ikea per una tentata rapina ai danni di un furgone portavalori. Dalle prime informazioni raccolte sembra che nel parcheggio del noto centro commerciale alcuni ignoti - non è chiaro se armati - si siano avvicinati alle guardie giurate in servizio. I vigilanti hanno reagito, mettendo in fuga i rapinatori, scappati a bordo di un veicolo non ancora identificato.

Nel corso della colluttazione ad uno dei vigilanti è stata sottratta la pistola: la stessa è stata poi portata via dai malviventi. Nessun colpo di arma da fuoco, però, è stato segnalato. Paura per le persone che in quei momenti concitati affollavano l'area. Indagini in corso.