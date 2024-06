Rapina in parafarmacia: preso uno degli autori

Sarebbe uno dei due autori di una rapina a mano armata consumata in una parafarmacia di Poggiomarino lo scorso mese di maggio. Per questo motivo un uomo è stato raggiunto dagli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli e del commissariato di Pompei, perché destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura.

Stando alle risultanze investigative, l'arrestato avrebbe commesso, il 7 maggio scorso, in concorso con un'altra persona non ancora identificata, una rapina pluriaggravata, anche dall'uso delle armi, ai danni di una parafarmacia. Nella circostanza i rapinatori avevano utilizzato uno scooter al quale era stata applicata una targa risultata rubata. L'accusa nei confronti dell'uomo è di rapina e ricettazione. L'arrestato è stato condotto nel carcere napoletano di Poggioreale.