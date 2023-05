Attimi di terrore in Centro: violenta rapina ai danni di un noto professionista

Gli agenti del Commissariato Dante, giovedì scorso, hanno tratto in arresto un 26enne napoletano ritenuto responsabile della rapina di un costoso orologio ai danni di un professionista, commessa da due persone lo scorso 23 aprile in via Salvator Rosa. Lo scorso 2 maggio è stato sottoposto a fermo un altro indagato.

I poliziotti, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di un negozio, hanno accertato che la vittima, mentre stava percorrendo via Salvator Rosa alla guida della propria autovettura, era stata aggredita e rapinata da due malviventi giunti a bordo di uno scooter. Il provvedimento eseguito, fanno sapere gli inquirenti, è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.