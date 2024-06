Rapina a mano armata al semaforo: rubano uno zaino che custodiva un tesoro da 460mila euro

Padre e figlio, di 65 e 47 anni, gravemente indiziati di rapina aggravata commessa a Napoli, mediante l’utilizzo di una pistola ai danni di un rappresentante di oggetti preziosi, sono stati arrestati dai poliziotti. Sono accusati di aver rubato uno zaino contenente smeraldi e brillanti per un valore commerciale pari a circa 450.000 euro oltre a quasi 10.000 in denaro contante.

L’11 aprile scorso i predetti, a bordo di uno scooter condotto da D.P.L., si sarebbero avvicinati all’autovettura della vittima ferma ad un semaforo in via Marchese Campodisola e D.P.A., dopo aver infranto il finestrino del veicolo, avrebbe puntato l’arma al torace sfilando lo zaino che portava a tracolla, dandosi poi alla fuga percorrendo via Cristoforo Colombo contromano.

Videosorveglianza e intercettazioni

Lo zaino venne poi ritrovato con una parte della refurtiva poco dopo, all’interno di un contenitore dei rifiuti collocato in via Medina. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinate dalla Procura partenopea, sono state svolte mediante l’analisi dei filmati estratti dai sistemi di videosorveglianza pubblici e private, l’analisi dei tabulati telefonici e del traffico di celle, nonchè da attività di intercettazione. Sono state svolte, altresì, perquisizioni personali e locali delegate dal Pubblico Ministero, con l’ausilio dei Commissariati Decumani e San Giovanni e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, a carico di D.P.L. e D.P.A. nonchè di altri 5 soggetti sospettati di aver agevolato l’occultamento dell’ingente refurtiva.

All’esito sono stati rinvenuti denaro contante, oggetti preziosi, ritenuti provento di reato, ed un documento d’identità falso, che sono stati sottoposti a sequestro.