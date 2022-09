Gli rapinano un orecchino d'oro per poi picchiarlo

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza San Francesco di Paola per la segnalazione di una rapina. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due uomini che stavano aggredendo una persona e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, li hanno bloccati.

Inoltre, la vittima ha raccontato che, poco prima, era stato avvicinata dai due malviventi che le avevano rapinato un orecchino in oro nonostante avesse tentato di opporsi. I due, A.L. 38enne della Tanzania irregolare sul territorio nazionale e L.G. 33enne della Nigeria, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata, lesioni personali, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.