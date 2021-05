Paura nel negozio, colpiscono al volto il titolare con una spranga di ferro per rapinarlo

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per rapina aggravata in concorso, due persone di origine africana, rispettivamente di 25 e 23 anni. L’episodio è avvenuto ieri sera, a Giugliano.

I due hanno tentato una rapina all’interno di un’attività commerciale di via Casacelle. Hanno intimato al proprietario di consegnar loro l'incasso, ma quest'ultimo si è rifiutato ed è stato colpito al volto con una spranga di ferro.I malviventi prima di fuggire hanno lanciato alcune bottiglie di vetro all’indirizzo del negozio.

I carabinieri – allertati dal 112 - sono intervenuti in pochissimi minuti e hanno rintracciato i 2 uomini a distanza di alcune decine di metri dall’attività commerciale. Li hanno bloccati e arrestati. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Gli arrestati sono stati tradotti al carcere di Poggioreale.