Tenta una rapina nel negozio: il proprietario lo blocca

Arrestato un 28enne a via Brin

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno udito delle grida di aiuto provenienti da un negozio in via Benedetto Brin e hanno visto una persona che stava trattenendo un uomo per impedirgli di allontanarsi dall’esercizio commerciale.

I poliziotti, con non poche difficoltà, hanno bloccato l’uomo ed hanno accertato che, dopo aver minacciato il dipendente del negozio, aveva asportato 30 euro dalla cassa. Il 28enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina.