Rapina violenta in un negozio cinese, titolare colpita con il calcio della pistola: 15enne nei guai

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli Dottoressa Paola Brunese ha firmato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, da eseguirsi presso l’istituto per minorenni di Nisida, nei confronti di A.F. 15enne giuglianese.

Il minore, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, è accusato insieme a due complici in fase di individuazione, di aver commesso una violenta rapina pluriaggravata con l’uso di una pistola, porto e detenzione di armi e lesioni personali, per aver rapinato un negozio cinese sito in via aviere Mario pirozzi, durante la quale hanno colpito la titolare con il calcio della pistola alla testa; all’intervento del marito, lo hanno colpito con calci, fino a scaraventarlo a terra dopo averlo trascinato fuori dal negozio.

Martedì mattina l’interrogatorio di garanzia per il minore, che già risponde di altre rapine, tra cui un’altra sempre violenta nei confronti del benzinaio dell’energas di via oasi del sacro cuore, anch’egli preso a schiaffi per aver reagito ai malviventi. Le indagini sono state condotte dagli agenti di polizia del commissariato di Giugliano - Villaricca.