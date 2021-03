Rapina a mano armata a Casoria: è caccia ai malviventi

Rapina a mano armata sulla Statale Sannitica, a Casoria. Nel mirino dei malviventi un negozio gestito da cinesi. Il fatto è avvenuto ieri ed è il secondo colpo, in pochi giorni, ai danni di attività commerciali nel comune napoletano. Secondo una prima ricostruzione, come riporta LaBussolaTv, sei uomini hanno fatto irruzione nel negozio e, armi in pugno, sono riusciti a farsi consegnare l’incasso.

I malviventi sarebbero riusciti a sottrarre anche l’arma al vigilante di pattuglia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato e i Carabinieri. Per le indagini, potrebbero tornare utili e immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno e all’interno dell’attività commerciale. Il bottino della rapina non sarebbe stato ancora quantificato.