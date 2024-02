Picchiato e ferito per pochi spiccioli. Arrestato l'aggressore

Ferisce e picchia un malcapitato per derubarlo. Ma la giornata è finita male per un malvivente di 40 anni, originario della Mauritania. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti nella zona di Porta Capuana per la segnalazione di una rapina. Un uomo ha raccontato che un soggetto lo aveva avvicinato mentre comprava un biglietto per la metro. Prima lo ha ferito a una mano e poi lo ha colpito al volto sottraendogli denaro.

L'aggressore era rimasto in zona, tanto da poter essere indicato dalla stessa vittima in presenza degli agenti. Il 40enne è stato raggiunto e bloccato in via Cesare Rosaroll. E' stato appurato che l'uomo è irregolare sul territorio nazionale e ha precedenti di polizia. E' stato arrestato.