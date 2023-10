Sfregiato con un coccio di bottiglia: la rapina finisce male

Movida turbolenta nel centro di Napoli. Un napoletano di 26 anni è stato portato all'Ospedale Vecchi Pellegrini di Napoli per una ferita da taglio. Il giovane ha raccontato di aver subito un tentativo di rapina in via Foria. Uno sconosciuto, di origine straniera si sarebbe avvicinato pretendendo portafogli e cellulare. In mano, secondo la ricostruzione, brandiva un coccio di bottiglia. Il 26enne si sarebbe rifiutato di cedere alle minacce e così il rapinatore lo avrebbe ferito alla scapola. In Ospedale i medici lo hanno medicato e lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul fatto indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.