Rapina con coltellate al volto: fermato un sospetto

Un uomo di 37 anni è stato fermato dai carabinieri perché indiziato di un tentativo di rapina finito nel sangue. L'episodio è avvenuto nella notte del 7 giugno ai danni di un giovane di 29 anni, finito in ospedale con diverse coltellate, di cui una allo zigomo. Il giovane è ancora in prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 37enne, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe sceso in strada in sella a uno scooter, col volto coperto da passamontagna e casco, armato di un grosso coltello da cucina. Incrociata la vittima, nel quartiere Pendino, avrebbe tentato di rapinarlo, ma al suo rifiuto lo avrebbe colpito con diverse coltellate, di cui una al volto.

Sarebbe, poi, fuggito, in direzione di via Soprammuro, ma si sarebbe schiantato con lo scooter contro un’autovettura in sosta. Abbandonati in strada casco, scaldacollo, coltello e guanti, l’uomo si sarebbe rimesso in sella e si sarebbe allontanato.

La vittima, intanto, è stata portata in ospedale da alcuni residenti. Gravi le coltellate inferte, una addirittura allo zigomo destro, punto dove, durante l’intervento, i medici hanno estratto un frammento di lama. Per scovare il rapinatore i carabinieri hanno analizzato le immagini riprese dalle telecamere installate lungo il percorso.

Confrontati i dati antropometrici con l'archivio delle foto segnaletiche, i militari hanno ottenuto un riscontro. Così hanno raggiunto l’abitazione di residenza del profilo individuato e rintracciato il 37enne. Sul corpo ematomi ed escoriazioni compatibili con l’incidente ripreso dalle telecamere. In casa anche gli abiti, le chiavi dello scooter e, poco lontano, anche il veicolo stesso utilizzati durante la rapina (in alto, la foto del coltello ritrovato). L’uomo è stato dichiarato in stato di fermo, indiziato per rapina aggravata e lesioni personali gravi, in attesa dell’udienza di convalida.