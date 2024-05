Rapina con calci e pugni per 50 euro: arrestati anche tre minorenni

In sei avrebbero aggredito due 17enni bengalesi nei giardini del Molosiglio, a Napoli. Li avrebbero presi anche a calci e pugni, solo per rubare loro i cellulari e 50 euro. Tre delle persone coinvolte sono minorenni e sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare in Istituto di pena minorile eseguita dalla polizia su delega del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.

Si tratta di due tunisini e un egiziano di 17 anni. A loro si aggiunge un altro tunisino di 18. sono ritenuti gravemente indiziati del delitto di concorso in rapina pluriaggravata. Per lo stesso episodio, a inizio maggio la polizia aveva dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altri due soggetti, rispettivamente di 20 e 18 anni, entrambi di nazionalità tunisina.

I fatti risalgono alla sera del 17 novembre 2023: due diciassettenni bengalesi hanno subito la rapina dei rispettivi telefoni cellulari e di una banconota da 50 euro ad opera di un gruppo giovani extracomunitari, poco prima scesi da un tram, che nella circostanza hanno colpito le vittime con calci e pugni prima di dileguarsi con la refurtiva.

Gli investigatori hanno raggiunto gli indiziati attraverso grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona nonché di quelli installati a bordo del tram, oltre che sull’individuazione fotografica positiva effettuata dalle vittime. Due degli arrestati minorenni sono stati rintracciati presso gli Ipm di Bologna e Nisida, dove si trovavano per altri procedimenti penali; altri due, invece, presso due diverse comunità per minori a Caserta e nella provincia di Benevento.