Rapinato nei pressi di piazza Garibaldi, muore poco dopo davanti alla moglie

Tragedia in piazza Principe Umberto, dove un uomo di 70 anni è stato rapinato, mentre si trovava in compagnia della moglie. Molto scosso si è allontanato in auto per poi accostare dopo poco nella vicina via Taddeo da sessa per un malore che gli ha stroncato la vita, alle 13.30.

L'ambulanza del 118 giunta sul posto ha provato invano a rianimare l'uomo.

Indagini in corso della polizia per individuare l'autore della rapina e ricostruire l'intera dinamica che ha portato al decesso del 70enne.