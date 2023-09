Assalto ad un noto bar: staff e clienti ostaggi dei rapinatori - VIDEO

Come racconta uno degli ostaggi, nessuno avrebbe allertato le forze dell'ordine

Sono diventate virali, sui social, le immagini di una rapina messa in atto qualche giorno fa. Precisamente, il 19 settembre scorso, il bar-tabacchi Moa Cafè, nel quartiere Barra, è stato assaltato da un gruppo di rapinatori a mano armata. Come mostrano le immagini, i malviventi hanno minacciato dipendenti e clienti che in quel momento affollavano il locale, prima di scappare con la refurtiva.

"Nessuno ha allertato le forze dell'ordine"

Sui social è stata postata anche la testimonianza di Gianni Forte che ha vissuto con gli altri questa terribile esperienza. "Ieri mattina alle 06:12 sono stato vittima dell’ennesima rapina. Questa volta, si è ripetuta al MOA Café Lounge & Coffee Otto lunghi minuti interminabili. Armi in pugno, hanno tenuto in ostaggio i clienti e l’intero staff, alcuni sono stati fatti sdraiare a terra mentre altri rinchiusi in bagno.

Per tutti questi otto lunghi minuti il tipo armato è stato a volto coperto all’ingresso del locale, mentre i due complici svaligiavano l’armadio blindato. Mi creda, comprendo tutto, tranne l’indifferenza della gente, il locale è ubicato in via delle Repubbliche Marinare, una strada di grande viabilità. Sono passate tante persone, hanno visto e nessuno si è degnato di allertare le Forze dell’ordine.

Una cosa veramente indegna. Cosa ci rende differenti da un mafioso? È disgustosa l’omertà, la malavita, l’ingiustizia e tutto il degrado che ci circonda. Se la stessa rapina avesse avuto un epilogo drammatico, sarebbero stati complici di un delitto. Nessuno ha avuto il coraggio di fare una semplice telefonata anonima nè di muovere un dito; poi urlano alle ingiustizie, alla legalità, alla mancanza di forze dell’ordine e alla fine del mondo. Dovrebbero avere il Coraggio di vivere degnamente".