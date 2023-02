In tre armati di pistola entrano nel minimarket per una rapina

Rapina in un minimarket di via Casacelle 30 a Giugliano in Campania. Tre persone a volto coperto e armate di pistola si sarebbero fatte consegnare l’incasso.

I rapinatori si sarebbero poi allontanati a bordo di uno scooter. Nessun ferito. Nessun colpo d’arma da fuoco esploso.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'accaduto e risalire ai colpevoli del colpo nell'esercizio commerciale giuglianese.