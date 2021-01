Rapina con pistola in pugno e volto coperto: terrore nel negozio

Rapina a mano armata in un noto negozio del Rione Alto. Il rapinatore, come si vede nelle immagini delle telecamere interne, diffuse anche nel gruppo social Cittadinanza attiva Rione Alto, entra con la pistola in pugno e la punta in faccia alle due commesse, dietro le casse. un'altra persona, invece, è rimasta sull'ingresso a mo' di palo. Entrambi indossavano giubbotti scuri, cappuccio alzato su un cappellino con visiera. I loro volti erano coperti da mascherine anti-Covid.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Ancora da quantificare il bottino della rapina.