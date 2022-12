Incubo al distributore di benzina: "Pistola in faccia a mio marito e ai miei figli per pochi euro"

Incubo all'ora di cena per Giuliana Di Caprio, commercialista di Casoria, vittima di una rapina a mano armata mentre percorreva in auto via Marconi, tra Casavatore e Arzano, nei pressi del quadrivio. I malviventi si sono avvicinati alla sua vettura, mentre il marito stava facendo rifornimento di carburante in un distributore di benzina. In auto c'erano anche i figli della coppia. I rapinatori sono poi fuggiti portando via il portafogli della professionista.

"Avevo paura che sparassero a mio marito"

"Intorno alle 20 sulla pompa che sta alla fine di via Marconi a Casavatore verso Arzano nei pressi del quadrivio che va al cimitero, abbiamo subito una rapina, due uomini su una grossa moto a volto coperto hanno minacciato mio marito mentre era intento a fare benzina. Eravamo in macchina con i nostri figli, poichè mio marito non aveva soldi in contanti, mentre lui veniva minacciato, mi hanno fatto scendere e preso i miei soldi, poiché i miei figli urlavano e piangevano sono andati via, dopo avere preso i soldi. Ho avuto paura che mio marito venisse sparato per pochi euro. Purtroppo non ci sono controlli, non fate benzina di sera in posti dove non c’è sorveglianza, o denunciamo e chiediamo piu controlli. A Natale rischiate la vita", racconta sui social Giuliana Di Caprio, ancora turbata per quanto accaduto.