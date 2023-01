Una guardia giurata in servizio fuori a una farmacia di Cardito, in provincia di Napoli, è stata aggredita e costretta a consegnare la pistola a due rapinatori a volto coperto che poi sono scappati.

Sul posto, in via Kennedy, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano. Indagini in corso da parte dei militari che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza