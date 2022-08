Rapinatrice seriale di gioiellerie viola i domiciliari: arrestata e subito rilasciata

Una donna di Giugliano in Campania era agli arresti domiciliari per aver commesso una serie di rapine consumate pluriaggravate ai danni di gioiellerie in tutta Italia, che hanno fruttato un bottino di oltre trecento mila euro. Le rapine erano state commesse ad Avezzano, Cerignola e Follonica. Violando gli arresti domiciliari, decide però di partecipare ad una protesta pacifica organizzata dal garante dei detenuti fuori al carcere di Secondigliano ed è così che, dopo essere stata scoperta dalla polizia, è arrivata l’ordinanza di aggravamento da parte della corte di appello, notificata dagli agenti del commissariato di Giugliano - Villaricca, con traduzione dell’imputata presso il carcere di Pozzuoli. La permanenza in carcere però è durata pochi giorni, perché la stessa corte di appello di L’Aquila, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, dopo appena una settimana l’ha scarcerata, concedendo la misura cautelare meno afflittiva dell’obbligo di dimora nel comune di Giugliano.

Rapina a mano armata

Nella rapina a mano armata in una gioielleria di Cerignola era stata condannata con un complice alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, per un bottino di 72mila euro.