Tentano rapina in una gioielleria: il video dell'arresto virale sul web

Rapina in gioielleria ieri a San Giuseppe Vesuviano. Tre banditi sono stati tratti in arresto mentre cercavano di scappare con il bottino. Il fatto è avvenuto in una gioielleria di via San Leonardo, al confine con il comune di Ottaviano. I ladri sono arrestati dalla polizia e dai carabinieri.

Un intervento lampo, quello delle forze dell'ordine, che in pochi minuti hanno chiuso ogni via di fuga e incastrato i ladri. L'arresto, avvenuto grazie all'intervento di numerose pattuglie, è diventato virale anche sui social dove da ore gira il video.