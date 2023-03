Ladri in azione in una gioielleria del centro di Torre del Greco. I malviventi hanno fatto irruzione in via Roma razziando tutto ciò che potevano.

Ingenti i danni subiti dalla gioielleria. Sul posto è giunta la polizia, ma i rapinatori erano ormai fuggiti.

Indagini in corso per risalire alla loro identità e al bottino che sono riusciti a portare via.