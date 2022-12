Rapina in corso presso una nota gioielleria di Qualiano. I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Giuseppe Di Vittorio per una rapina in atto. Ignoti si sarebbero introdotti dall’interno attraverso un cunicolo. Esploso un colpo d’arma da fuoco, nessun ferito. I Carabinieri sono in questo momento alla ricerca dei banditi. Seguiranno aggiornamenti.