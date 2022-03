Rapina in gioielleria come Bonnie e Clyde, pistola puntata contro commessa

Rapina in gioielleria a mano armata, bottino di 72mila euro, porto e detenzione di pistola e taser, contraffazione di targhe: Alamaro Luigi classe 91 e Pirozzi Rita classe 79 sono stati processati con il rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Foggia Dott. Antonio Sicuranza. Il pubblico ministero dottor Francesco Diliso aveva chiesto la condanna a 3 anni ed 8 mesi di reclusione.

Il giudice foggiano, accogliendo l'arringa dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, difensore della coppia, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e condannati entrambi alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Erano accusati di aver rapinato la gioielleria Sciscio di Cerignola, che ha fruttato un bottino di 72mila euro.

Il colpo l’8 Marzo del 2019; era la festa della donna quando Bonnie (Rita Pirozzi del 79) e Clyde (Alamaro Luigi del 91), entrambi giuglianesi, arrivati a bordo di una Fiat 500 di colore rosso con targhe contraffatte, fecero irruzione nel foggiano e dopo aver minacciato la commessa con una pistola ed un taser, svuotarono la cassaforte della gioielleria, in concorso con un complice non ancora identificato. I due, difesi dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, sono stati denunciati a piede libero. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia Dott. Francesco Diliso, supportato da una consulenza video antropometrica, ha avanzato l’accusa di rapina pluriaggravata, porto e detenzione di una pistola, porto e detenzione di un arma, contraffazione della targa della Fiat 500. La coppia è sotto processo per varie rapine commesse in altre regioni con la stessa modalità.