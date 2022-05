Banda del buco in azione: rapina con spari in gioielleria, ferito un dipendente

Una rapina rapida e violenta, con un uomo rimasto ferito a colpi d'arma da fuoco. Pomeriggio di paura nella zona degli Orefici, dove intorno alle 18 si è verificato un assalto in piena regola alla gioielleria Cafiero in via Antonio Scialoia.

A quanto pare i malviventi hanno fatto irruzione nel locale come "banda del buco", cioè grazie alle fogne. Una volta entrati nel negozio uno dei componenti del personale deve aver reagito ed è rimasto ferito.

Sul luogo del colpo si è rapidamente diretta la polizia e la scientifica, oltre che un mezzo del 118 che ha prestato i primi soccorsi al ferito. Non è al momento noto il valore di quanto sottratto all'esercizio commerciale, né se le forze dell'ordine sono già sulle tracce della banda.