Gioielleria rapinata a mano armata, ferito vigilantes: le sue condizioni

Si arricchisce di dettagli il colpo messo a segno ieri dalla banda del buco. Erano tre i malviventi a volto coperto che, alle 18, hanno seminato il panico nell'area del Borgo Orefici. Gli autori della rapina alla gioielleria Cafiero, in via Antonio Scialoia, hanno sparato contro una vetrina del negozio ferendo peraltro la guardia giurata lì presente.

Cafiero è uno tra i più conosciuti negozi del Borgo Orefici, con 50 anni ormai di storia alle spalle.

La banda nei giorni scorsi aveva scavato un cunicolo sotto l'esercizio commerciale, così da poterlo raggiungere attraverso le fogne. È andata così: sono comparsi a volto coperto e a mano armata in orario di chiusura, questo mentre il titolare era all'esterno, con il vigilantes, e stava allestendo una vetrina.

I malviventi hanno minacciato i due, chiudendoli fuori mentre all'interno facevano razzia. Il ferimento del vigilantes dovrebbe essere avvenuto – è questa la ricostruzione fornita alla polizia – perché il titolare e la guardia hanno iniziato a battere le mani contro la vetrina per attirare l'attenzione dei passanti, così uno dei ladri è uscito e ha sparato un colpo contro la vetrina, con una scheggia che ha colpito in modo lieve il metronotte. Medicato in ospedale, è già stato dimesso.