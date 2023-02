Rapinano un ragazzino con un fucile: preso lo scooter

San Sebastiano al Vesuvio, poco prima della mezzanotte. I carabinieri della locale stazione – allertati dal 112 – intervengono a via Libertà per una rapina consumata. Da una prima sommaria ricostruzione pare che un 17enne di Cercola mentre era alla guida del proprio scooter veniva avvicinato da due uomini (anche loro in sella a uno scooter) che con volto coperto e armati di un fucile si impossessavano del mezzo della vittima per poi fuggire.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nell’acquisire le immagini dai diversi sistemi di sorveglianza presenti in zona