Attimi di terrore sull'Asse mediano: giovane rapinato da finti poliziotti

Questa notte i Carabinieri di Sant’Antimo sono intervenuti sull’Asse mediamo direzione Napoli (altezza Aversa – Melito) per una rapina. Un 21enne a bordo della sua auto sarebbe stato affiancato da un altro veicolo con un lampeggiante sul tettuccio.

Due sconosciuti, utilizzando una paletta, gli avrebbero fatto segno di accostare. Vestiti con una pettorina con la scritta “Polizia” e sotto la minaccia di un’arma, avrebbero preteso denaro dall’automobilista. Ottenuti circa duecento euro sarebbero fuggiti verso Napoli. Indagini in corso per chiarire la dinamica e individuare i malviventi.

Si indaga per un evento simile anche sul territorio di Afragola. Intorno alle 2.30, due sconosciuti, utilizzando lo stesso modus operandi, avrebbero rapinato un secondo automobilista in Via Sportiglione. Anche in questo caso indagini in corso.