Travestiti da carabinieri tentarono una rapina: arrestati

Nella mattinata odierna, personale della Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord che ha coordinato una complessa attività investigativa, nei confronti di tre persone, le prime due gravemente indiziate dei delitti di rapina aggravata, possesso di segni distintivi contraffatti e lesioni aggravate e la terza dei delitti di ricettazione e riciclaggio.

Il fatto criminoso si verificò in Marano nelle prime ore del mattino del 14 luglio 2020; cinque persone, con pettorine, mascherine antibatteriche e una paletta segnaletica riportanti lo stemma contraffatto dell'Arma dei Carabinieri, simulando inizialmente una perquisizione, perpetrarono una rapina all'interno di un'abitazione. I rapinatori, armati di pistola si impossessarono di circa 25.000 euro in contanti, titoli, orologi e preziosi del valore complessivo di circa 70mila euro, custoditi in una cassaforte, per poi darsi alla fuga a bordo di un'autovettura. La reazione delle persone offese, che nel corso dell'azione criminosa si resero conto della falsa identità dei "Carabinieri", fu neutralizzata anche con l'uso di manette.