Accoltellato alla gola durante una rapina: arrestati in tre

Ieri pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in corso Galileo Ferraris, sono stati attirati dalle urla di un uomo il quale, indicando tre soggetti in fuga in direzione via Benedetto Brin, li aveva individuati come autori di una rapina appena subita.

Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato gli indagati trovandoli in possesso di un coltello, un taglierino, un paio di forbici e di un telefono cellulare. Inoltre, gli agenti hanno accertato che i soggetti, poco prima, dopo aver minacciato e ferito con un coltello alla gola l’uomo, gli avevano asportato il telefono cellulare.

Per cui, tre uomini di origini marocchine di 22, 24 e 33 anni, con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata e lesioni.