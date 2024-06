Colpito con bottiglie di vetro da quattro extracomunitari: la vittima è un cittadino marocchino

Intorno alla mezzanotte, i carabinieri della compagnia Stella di Napoli sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini per una persona ferita. Poco prima un 43enne di origine marocchina era stato trasferito in ospedale da personale del 118 con ferite da taglio.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, spiegano i militari in una nota, "pare che l'uomo, in un tentativo di rapina verosimilmente avvenuto in piazza Capuana da parte di quattro extracomunitari, veniva ferito al braccio. I malviventi avrebbero aggredito la vittima con delle bottiglie".

Il malcapitato è in osservazione per "ferita da taglio braccio destro e zona occipitale sinistra".

Sul caso indagano i carabinieri.