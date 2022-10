Rapina in una nota farmacia: attimi di terrore nel cuore della città

Ieri, gli agenti del Commissariato di Castellammare sono intervenuti presso una farmacia di via Nocera per la segnalazione di una rapina ed hanno accertato che un uomo, poco prima, con volto travisato e con la minaccia di un coltello, si era fatto consegnare l’incasso dal titolare.

Gli operatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, hanno rintracciato l’uomo in via Santo presso la sua abitazione identificandolo per un 40enne napoletano già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e lo hanno arrestato per rapina aggravata.