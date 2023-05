Rapina in farmacia: malviventi con casco integrale in azione

Intorno alle 20 di ieri sera i carabinieri di Napoli sono intervenuti in via Gianturco per una rapina consumata ai danni di una farmacia. Poco prima due persone con casco integrale e armati di pistola avevano fatto irruzione nel negozio impossessandosi dell’incasso per poi fuggire.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.