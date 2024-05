Rapina con pistola in una farmacia: la polizia insegue un uomo e lo arresta

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, nel transitare in corso Vittorio Emanuele nel pomeriggio di giovedì hanno notato un soggetto che stava uscendo da una farmacia; lo stesso, alla loro vista, è subito salito a bordo di una bicicletta elettrica invertendo il senso di marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il prevenuto ha effettuato manovre spericolate fino a quando giunto in corso Resina, dopo aver perso il controllo del mezzo, lo ha abbandonato nel tentativo di guadagnare la fuga a piedi. Gli operatori lo hanno raggiunto, bloccato e trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso mod. Beretta e di 260 euro.

L’attività di seguito esperita dai poliziotti ha consentito di accertare che l’uomo, poco prima, era entrato nell’esercizio commerciale armato di pistola, facendosi consegnare l’incasso pari a quanto rinvenuto indosso al predetto. Per tali motivi, un 34enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina aggravata.