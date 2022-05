Assaltano e rapinano una nota farmacia del Centro: arrestati due giovani

I Carabinieri, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, hanno tratto in arresto due 19enni di Giugliano con l'accusa di rapina aggravata, in concorso.

I due giovani, come emerso dalle indagini, sono accusati di aver commesso una rapina nella serata del 20 aprile scorso, ai danni di una farmacia del centro di Giugliano. I due hanno sfondato con un calcio la porta dell'esercizio commerciale, minacciando i dipendenti presenti e impossessandosi della somma di mille euro - presenti in cassa - per poi dileguarsi a bordo di un motociclo.

Le immagini di videosorveglianza della zona hanno permesso di identificare la moto utilizzata per la rapina che, per l'occasione, aveva una targa falsa. I due diciannovenni sono stati fermati, nel corso di un posto di blocco, a bordo della stessa motocicletta utilizzata per la rapina. Nel corso di una perquisizione presso le loro rispettive abitazioni, sono stati anche ritrovati gli abiti indossati durante il colpo.