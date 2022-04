Donna inseguita nel suo palazzo da due rapinatori: aggredita durante la rapina - VIDEO

La seguono all’interno del proprio palazzo, la osservano e poi entrano in azione. In due la afferrano, la strattonano tentando di portarle via la borsa, lei cerca di opporre resistenza, si divincola, lotta con tutte le sue forze ma alla fine cede ed è costretta a cedere i suoi avere ai due malviventi compresa la fede. È ciò che accaduto ad una donna a Casoria. L’episodio è stato segnalato a una cittadina al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli:

“Consigliere, le giro il video di una rapina consumata in pieno giorno a Casoria in via Kennedy. Due lestofanti vigliacchi rubano la fede a una povera signora, la seguono all‘ interno del palazzo e la rapinano. Ormai a Casoria siamo in balia di questi delinquenti e nessuno fa niente.”

“Il crimine e la violenza stanno prendendo la meglio ed i delinquenti diventano sempre più sfrontati e sfacciati, non temono neanche di agire in pieno giorno. Questo anche perché il sistema giudiziario non prevede la certezza delle condanne e quindi anche un criminale violento frequentemente si fa soltanto pochi giorni di carcere. Le cose vanno cambiate ed il Prefetto e il Questore devono intervenire attuando un piano radicale per arginare questa ondata di criminalità. ”- ha commentato Borrelli.