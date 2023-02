Colpisce una donna al petto e poi la rapina: riconosciuto in foto e arrestato

Mercoledì scorso gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Montecalvario sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, una persona a bordo di uno scooter, dopo averla colpita al petto, le aveva sottratto il borsello per poi dileguarsi.

Sabato i poliziotti, grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadina e di un esercizio commerciale, hanno ricostruito le fasi della rapina e individuato il presunto autore del reato; inoltre, nello stesso pomeriggio, gli operatori sono intervenuti in vico delle Nocelle per una segnalazione di una rapina ai danni di una donna la quale ha raccontato di essere stata avvicinata, poco prima, da uno scooter con a bordo un uomo che, dopo averla spinta con forza contro una parete, le aveva sottratto la borsetta per poi allontanarsi.

Quest’ultima, in sede di denuncia, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le effigi di alcuni soggetti, ha ravvisato una corrispondenza con le fattezze dell’autore della rapina. Ieri pomeriggio gli agenti hanno rintracciato il presunto rapinatore, un 53enne napoletano con precedenti di polizia, in un’abitazione di via Sanità e lo hanno sottoposto a fermo di P.G. per rapina aggravata e lesioni.