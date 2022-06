Somma, donna in fin di vita dopo aver lottato con il ladro

Lotta tra la vita e la morte la donna di 76 anni vittima di un pestaggio da parte di un ladro che era entrato in casa sua. Il criminale voleva rapinarla, ma la proprietaria di casa ha reagito ed è nata una colluttazione. Il rapinatore è scappato, ma la 76enne ha riportato ferite alla testa che hanno reso necessario l'intervendo del 118.

Trasportata in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito critiche tanto da ricoverarla in terapia intensiva, dove è tutt'ora. "Solidarietà alla 76enne di Somma Vesuviana ricoverata all’ospedale del Mare che ancora combatte tra la vita e la morte dopo la colluttazione con il ladro che si è introdotto nel suo appartamento. - scrivono sui social il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli e il referente di Somma del partito Salvatore Esposito - C’è una criminalità scatenata e impenitente che dimostra di non temere niente e nessuno. Il delinquente di Somma che, non ha esitato a ridurre l’anziana in fin di vita, una volta rintracciato dai carabinieri si è scagliato contro gli uomini in divisa ferendoli".