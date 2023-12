Era il terrore di benzinai e negozianti: in manette rapinatore seriale

Oggi la polizia di Giugliano-Villaricca ha tratto in arresto un soggetto accusato di rapina aggravata e tentata rapina, commesse in diverse occasioni, tra marzo e agosto di quest'anno. In particolare, le indagini hanno fatto emergere la commissione di tali reati da parte dell'indagato, ai danni di diversi distributori di carburante ed esercizi commerciali, nel territorio di Giugliano e Villaricca.

Riconosciuto dagli indumenti indossati

L'attività investigativa ha poi reso possibile l'identificazione dell'indagato. Nello specifico, le indagini hanno permesso di risalire al motociclo utilizzato dall'arrestato per la commissione delle rapine. Successivamente, attraverso l'elaborazione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, il tracciamento della localizzazione del telefono dell'indagato, la sua individuazione mediante un posto di blocco, nonché il riconoscimento degli indumenti indossati dallo stesso durante la commissione delle rapine è stato possibile arrivare alla completa identificazione dell'indagato.