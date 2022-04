Con fucili a pompa e pistole al distributore di carburanti: maxi rapina e fuga

Un distributore di carburanti, Merlino gas a Grumo Nevano, è stato ieri sera teatro di un assalto armato particolarmente violento.

Addirittura in cinque – due dei quali armati di pistola e fucile a pompa – sono entrati in azione in via Galilei, a pochi metri dall'ingresso dell'Asse mediano.

La stazione di servizio era ancora piena di auto intente o in attesa di rifornimento. I cinque malviventi hanno seminato il panico, rapinando dell'incasso i benzinai e intimando ad alcuni automobilisti di abbassare i loro finestrini.

Raccolto il bottino (non ancora quantificato) si sono dati alla fuga, riuscendo rapidamente a far perdere le loro tracce.

Le forze dell'ordine sono giunte poco dopo. Stanno vagliando le immagini della sorveglianza per identificare gli autori del colpo e raggiungerli già nelle prossime ore.