Distributori di benzina nel mirino di due malviventi: tre rapine in poche ore

Una coppia di malviventi avrebbe assaltato, in poche ore, tre distributori di benzina. Le rapine sono state messe a segno ieri tra Sant’Antimo e Casandrino ad opera di due persone armate a bordo di uno scooter. I colpi, stando ad una prima valutazione, avrebbero fruttato circa 3400 euro.

I carabinieri di Giugliano sono intervenuti prima in via Borsellino a Casandrino e poi in via Separiello a Sant’Antimo. I banditi, secondo le testimonianze, avrebbero agito con le stesse modalità: su uno scooter, volto coperto a pistola in pugno.

A far pensare che si tratti degli stessi rapinatori - oltre alle modalità di azione - è anche il fatto che le rapine sono avvenute presso distributori che distano poche centinaia di metri tra loro. A Casandrino, in particolare, il colpo è stato doppio. I Carabinieri hano ascoltate le vittime e sono ora a caccia della coppia di malviventi.