Rapina a un distributore di benzina: giovanissimo in manette

Questa mattina gli agenti del Commissariato di P.S. di Pompei e della Squadra Mobile di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, rafforzata dallo strumento di controllo del braccialetto elettronico a distanza, un giovane gravemente indiziato di avere commesso lo scorso 6 settembre una rapina a mano armata consumata ai danni di un distributore di carburanti della città mariana e tentata ai danni di un cliente del distributore presente sul posto.

L'attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che aveva chiesto l'applicazione della custodia cautelare in carcere, ha permesso di pervenire, con ragionevole certezza, all'identificazione dell'odierno arrestato come l'autore dei reati, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine ai delitti di rapina, consumata e tentata, e di porto e detenzione illegali di arma da sparo.