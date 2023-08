Baby rapinatori con pistole e fucili: colpo al distributore |VIDEO

Adolescenti con armi in pugno. Sono due 16enni e un 19enne i protagonisti di una rapina in un distributore di benzina di Sant'Antimo. La telecamera di videosorveglianza ha ripreso i tre, incappucciati, arrivare in sella a uno scooter e puntare le armi verso i dipendenti della stazione di servizio. Si sono fatti consegnare l'incasso e sono fuggiti via in pochi secondi.

A quel punto, il personale ha allertato i carabinieri. Ci è voluto poco affinché i militari della tenenza locale, insieme a quelli della sezione radiomobile di Giugliano, individuassero la banda all'interno di un edificio abbandonato, poco distante dal distributore.

La struttura è stata cirocondata, poi i carabinieri hanno fatto irruzione, sorprendendo i giovani rapinatori. i tre hanno tentato una reazione violenta, ma alla fine hanno dovuto arrendersi e sono stati arrestati. Le armi, che sono state sequestrate, si sono rivelate repliche senza tappo rosso. Recuperata anche la refurtiva, nascosta addosso ad uno dei minori e gli scooter utilizzati per il raid. Il 19enne è stato portato al carcere di Poggioreale, i due minori al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Dovranno rispondere di rapina aggravata.